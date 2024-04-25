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    Стало известно, где будут продавать автомобиль X-Cross 7 петербургского бренда XCITE

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    Автомобили X-Cross 7 собственного бренда XCITE «Автозавод Санкт-Петербург» будет реализовать через дилерскую сеть LADA, она же займется трехлетним гарантийным обслуживанием, сообщил «Фонтанке» генеральный директор предприятия Иван Миронов.

    «Мы решили реализовать эти автомобили через самую разветвленную и большую сеть. Сейчас мы в процессе подписания соглашения с дилерским сообществом», — рассказал Иван Миронов.

    Под X-Cross 7 в дилерских центрах выделят брендированный остров, в последующем имя бренда разместят на фасадах.

    Дата старта продаж пока не разглашается. Какие причины сдерживают выход модели на рынок и о многом другом Иван Миронов рассказал в большом интервью «Фонтанке».

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    Xcite X-Cross 7
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