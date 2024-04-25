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    Путин поднимет вопрос о причинах недопуска к службе в полиции из-за судимости близких

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    Президент России Владимир Путин пообещал поднять вопрос с профильными ведомствами о том, почему российских граждан могут не взять на службу в правоохранительные органы из-за судимости одного из родителей. Об этом его попросила президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина на встрече 25 апреля.

    «Я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами. Обещаю. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что при подборе кадров необходимо опираться на личные, деловые качества и возможности человека.

    В марте 2017 года Верховный суд решил, что судимость родственника не может быть препятствием при трудоустройстве в МВД. При отказе соискатель имеет право потребовать письменную причину отказа, и если причины никак не связаны с квалификацией, то решение можно обжаловать в суде.

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