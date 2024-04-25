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    Нидерландская X5 Retail Group отстранена от управления российской «дочкой». Суд удовлетворил иск Минпромторга

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    Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» ООО «Корпоративный центр ИКС 5», которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Об этом 25 апреля сообщается в заявлении компании.

    Иск в отношении X5 в конце марта подал Минпромторг РФ. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме, но полный текст решения пока не опубликован.

    «Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур. Однако уже понятно, что решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании», — говорится в сообщении компании.

    Решение суда, по сути, запускает процесс принудительной перерегистрации X5 в России. Компания сообщила в своем релизе, что иностранные держатели депозитарных расписок и бенефициары X5 Retail Group N.V. смогут получить акции ее российской «дочки» пропорционально своему участию. Российские же держатели и бенефициары обязаны будут принять такие ценные бумаги.

    Компания обещает опубликовать обновленную информацию и дальнейший порядок действий, когда появится полное решение суда. На ее торговые операции в России документ не влияет.

    «Корпоративный центр ИКС 5» — одна из шести организаций, внесенных правительством РФ в список экономически значимых для обеспечения экономического суверенитета и безопасности страны. Такой статус компании позволяет через суд прекратить участие в ней иностранных участников из «недружественных» стран. Накануне аналогичную процедуру инициировал Минфин в отношении структур, управляющих в России Альфа-Банком и «Альфастрахованием».

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