Нидерландская X5 Retail Group отстранена от управления российской «дочкой». Суд удовлетворил иск Минпромторга

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» ООО «Корпоративный центр ИКС 5», которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Об этом 25 апреля сообщается в заявлении компании.

Иск в отношении X5 в конце марта подал Минпромторг РФ. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме, но полный текст решения пока не опубликован.

«Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур. Однако уже понятно, что решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании», — говорится в сообщении компании.