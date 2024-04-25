Житель Бурятии получил десять лет за госизмену. Мужчина ехал воевать на стороне ВСУ

Житель Бурятии получил десять лет лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд. 26-летний мужчина хотел вступить в ВСУ, сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.



В ФСБ сообщили, что мужчина с весны 2023 года общался с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, поскольку не поддерживает политику России с момента начала специальной военной операции. Житель Бурятии купил форму и бронежилет, шевроны и флаги Украины.

