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    Житель Бурятии получил десять лет за госизмену. Мужчина ехал воевать на стороне ВСУ

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    Житель Бурятии получил десять лет лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд. 26-летний мужчина хотел вступить в ВСУ, сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

    В ФСБ сообщили, что мужчина с весны 2023 года общался с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, поскольку не поддерживает политику России с момента начала специальной военной операции. Житель Бурятии купил форму и бронежилет, шевроны и флаги Украины.

    Задержали его в Кемеровской области. На Украине мужчина собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию легион «Свобода России»*. В соцсетях он публиковал ее символику.

    Суд признал россиянина виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Также осужденного оштрафовали на 500 тысяч рублей и запретили размещать какие-либо материалы в интернете на два года.

    *Террористическая организация, запрещена в России

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