33 удара ножом и последний разговор с мамой. СК раскрыл подробности гибели молодой пары в многоэтажке Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с гибелью молодой пары в Невском районе Петербурга, сообщает 24 апреля пресс-служба ведомства. Оказалось, что причиной конфликта стал развод.

Как удалось установить следствию, накануне около 19 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о криках и драке, происходящей в одной из квартир дома на Славянской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили перед домом мужчину с телесными повреждениями. Его доставили в больницу. В квартире на 16-м этаже, где он проживал, нашли тело 27-летней женщины с признаками насильственной смерти, писала «Фонтанка».