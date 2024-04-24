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    33 удара ножом и последний разговор с мамой. СК раскрыл подробности гибели молодой пары в многоэтажке Петербурга

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    14 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с гибелью молодой пары в Невском районе Петербурга, сообщает 24 апреля пресс-служба ведомства. Оказалось, что причиной конфликта стал развод.

    Как удалось установить следствию, накануне около 19 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о криках и драке, происходящей в одной из квартир дома на Славянской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили перед домом мужчину с телесными повреждениями. Его доставили в больницу. В квартире на 16-м этаже, где он проживал, нашли тело 27-летней женщины с признаками насильственной смерти, писала «Фонтанка».

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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    По версии СК, пара проживала вместе с 2020 года, но в последнее время они приняли решение разойтись. В минувший вторник мужчина пригласил свою бывшую сожительницу поговорить о сложившейся ситуации, но произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес ей 33 удара ножом в область головы и тела.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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    От полученных травм женщина скончалась. После произошедшего мужчина позвонил своей матери и признался, что собирается покончить с собой. Его нашли под окнами дома с телесными повреждениями, несовместимыми с жизнью. По данным «Фонтанки», у мужчины была разбита голова, переломаны кости лица, ног и таза, повреждены внутренние органы. В тот же день он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

    Фото: ГСУ СК РФ по СПб
    Фото: ГСУ СК РФ по СПб

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    Комментарии 14

    Мillemelle24 Апр 2024 в 20:46
    а сразу сигануть нельзя было? и женщина была бы жива.
    +2−0
    27492304524 Апр 2024 в 20:41
    Обычный наркот. Обычный район.
    +1−0
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