В Смоленской области локализовали пожар на объектах ТЭК после атаки БПЛА

В Смоленской области продолжают ликвидировать пожар на топливно-энергетических объектах. Возгорание началось после атаки БПЛА. Об этом 24 апреля в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Василий Анохин.



С огнем на объектах ТЭК сотрудники МЧС борются в Смоленском и Ярцевском районах. По словам Анохина, к тушению привлечены экстренные службы, а также три пожарных поезда.

«Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — отметил губернатор Смоленской области.