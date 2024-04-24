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    В Смоленской области локализовали пожар на объектах ТЭК после атаки БПЛА

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    В Смоленской области продолжают ликвидировать пожар на топливно-энергетических объектах. Возгорание началось после атаки БПЛА. Об этом 24 апреля в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Василий Анохин.

    С огнем на объектах ТЭК сотрудники МЧС борются в Смоленском и Ярцевском районах. По словам Анохина, к тушению привлечены экстренные службы, а также три пожарных поезда.

    «Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — отметил губернатор Смоленской области.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередных ночных атаках БПЛА. Дежурными средствами ПВО были уничтожены три беспилотника над Курской областью, два — над Белгородской, два — над Воронежской и еще один — над Смоленской областью.

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