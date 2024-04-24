Российский экспорт в Европу рухнул вдвое

Экспорт из России в страны Европы за 2 первых месяца 2024 года сократился вдвое — до 9 миллиардов долларов с 18,3 миллиарда годом ранее, следует из данных внешней торговли Федеральной таможенной службы, опубликованных 24 апреля.

Общий объем экспорта по итогам за январь — февраль 2024 года года тоже снизился, хотя и не так существенно — всего на 8,5 %, до 58,5 миллиарда долларов с 63,9 миллиарда годом ранее.

Еще заметнее экспорт сокращался годом ранее: показатели 2022 года с 265,6 миллиарда долларов снизились троекратно и достигли лишь 84,9 миллиарда в 2023 году, сообщают «Ведомости». По итогам прошлого года доля европейских стран в структуре российского экспорта сократилась до 20% с 51%, как это было в 2021 году.