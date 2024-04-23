В «Сколково» начали производить хлеб из личинок тропической мухи

Компания-резидент научного центра «Сколково» «Биолаборатория» занялась разработкой пищевых добавок из личинок насекомых. Об этом стало известно из публикации инновационного центра на платформе «Дзен».

Для эксперимента использовалась тропическая муха черная львинка, которую разводят на предприятии в Архангельской области для научных целей. По словам основателя «Биолаборатории» Геннадия Иванова, в ближайшее время протеин, произведенный из обезжиренных насекомых, пройдет сертификацию и получит широкое распространение на рынке.

«В октябре 2023 года разведение мух черная львинка законодательно признали отраслью сельского хозяйства», — рассказывает Иванов. Протеин из обезжиренного насекомого использовали и в хлебопекарной промышленности, добавляя его к муке и ускоряя в два раза процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста. Также за счет добавления черной львинки увеличивается и срок хранения: «если буханку не надрезать, она не портится и не черствеет в течение 5–7 суток».

