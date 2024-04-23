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    В «Сколково» начали производить хлеб из личинок тропической мухи

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    8 комментариев

    Компания-резидент научного центра «Сколково» «Биолаборатория» занялась разработкой пищевых добавок из личинок насекомых. Об этом стало известно из публикации инновационного центра на платформе «Дзен».

    Для эксперимента использовалась тропическая муха черная львинка, которую разводят на предприятии в Архангельской области для научных целей. По словам основателя «Биолаборатории» Геннадия Иванова, в ближайшее время протеин, произведенный из обезжиренных насекомых, пройдет сертификацию и получит широкое распространение на рынке.

    «В октябре 2023 года разведение мух черная львинка законодательно признали отраслью сельского хозяйства», — рассказывает Иванов. Протеин из обезжиренного насекомого использовали и в хлебопекарной промышленности, добавляя его к муке и ускоряя в два раза процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста. Также за счет добавления черной львинки увеличивается и срок хранения: «если буханку не надрезать, она не портится и не черствеет в течение 5–7 суток».

    Помимо хлеба протеины и липиды из личинок мухи черная львинка используются в производстве кормовых добавок для животных, косметики и лекарств.

    Ранее «Фонтанка» продегустировала лапшу, кашу и печенье из сверчковой муки.

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    Комментарии 8

    SERGEY11123 Апр 2024 в 18:49
    Скоро нам будут поставлять легендарное блюдо китайской кухни ко трое называется "Три писка" - первый писк эмбрион издает когда его достают из беременной крысы , второй писк эмбрион издает когда его макают в соус и третий последний когда эмбрион раскусывают ,чего чего а крыс в России полно - нужны только умелые организаторские руки .
    +0−0
    Cashmare23 Апр 2024 в 18:34
    по заголовку подумал: совсем плохо в осколково с кормом
    +0−0
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