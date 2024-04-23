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    Четырех выброшенных котят нашли в бункере мусоровоза в Петербурге. Им ищут дом

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    В Петербурге в бункере мусоровоза нашли четырех выброшенных котят. Они еще даже не открыли глаза.

    телеграм-канал группы компаний «Первый Спецтранс»

    Чудом выживших мурзиков обнаружил в мусоровозе внимательный водитель Автопарка № 1 «Спецтранс», сообщает группа компаний «Первый Спецтранс» в своем телеграм-канале 23 апреля.

    Среди спасенных — три серых котенка и один рыжий. На вид котятам около недели. Сейчас ищут тех, кто мог бы забрать их к себе.

    телеграм-канал группы компаний «Первый Спецтранс»

    «Мы ищем малышам новых хозяев, которые готовы их выкормить, приютить или пристроить в надежные руки», — говорится в сообщении.

    Тем, кто хочет помочь котятам, необходимо написать об этом в комментариях под этим постом в телеграм-канале «Спецы по отходам».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Котята в мусоре
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