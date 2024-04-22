Петербуржец получил 9 лет строгого режима за жестокое убийство в коммуналке. Он нанес соседке больше 30 ножевых

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Забара Самулевича, признанного виновным в убийстве. Он нанес более 60 ударов и ножевых ранений женщине в коммуналке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 апреля.



Трагедия произошла в ночь на 22 октября 2023 года в доме 26 по Старо-Петергофскому проспекту. По данным суда, Самулевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на находящуюся с ним в комнате женщину. Он нанес ей не менее 33 ударов в область головы, шеи и туловища, а также не менее 8 порезов и не менее 21 удара тупым твёрдым предметом. Утром в 17-комнатной квартире правоохранители обнаружили тело 36-летней погибшей.

