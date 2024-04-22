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    Петербуржец получил 9 лет строгого режима за жестокое убийство в коммуналке. Он нанес соседке больше 30 ножевых

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    3 комментария

    Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Забара Самулевича, признанного виновным в убийстве. Он нанес более 60 ударов и ножевых ранений женщине в коммуналке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 22 апреля.

    Трагедия произошла в ночь на 22 октября 2023 года в доме 26 по Старо-Петергофскому проспекту. По данным суда, Самулевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на находящуюся с ним в комнате женщину. Он нанес ей не менее 33 ударов в область головы, шеи и туловища, а также не менее 8 порезов и не менее 21 удара тупым твёрдым предметом. Утром в 17-комнатной квартире правоохранители обнаружили тело 36-летней погибшей.

    Мужчина признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу стороны потерпевшей 1 млн рублей.

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    УбийствоКриминалСуд
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    Комментарии 3

    NSE22 Апр 2024 в 14:25
    За убийство и наказание должно быть - убийство. Не хотят почему то справедливые законы сделать.
    +2−0
    Гугуцэ22 Апр 2024 в 14:03
    Коммуналки придумали, чтоб издеваться над людьми. Гордимся полётами в космос, а люди в коммуналках ютятся.
    +1−0
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