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    В Сочи спасали с заснеженных гор туриста в шортах

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    3 комментария

    В Сочи восемь часов понадобилось спасателям, чтобы найти и вывести из заснеженных гор заблудившегося туриста, сообщает в ночь на 19 апреля МЧС России. Шансы любителя горных прогулок выбраться самостоятельно стремились к нулю — он замерзал.

    Турист отправился в поход на гору Ачишхо, но тропу замело снегом. На крутом и скользком склоне мужчина потерял дорогу. А вот одет он был практически по-летнему.

    «По льду и снегу в футболке, шортах и кроссовках он уже не мог передвигаться. 33-летний мужчина оказался на высоте около 1 500 метров», — сказано в сообщении.

    МЧС России

    Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения спустили мужчину с высоты и отвезли его в поселок Красная Поляна.

    Напомним, в начале февраля в Сочи шестерым любителям прогулок на горных лыжах и сноубордах понадобилась помощь после схода лавины на курорте «Газпром Поляна». Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек тогда были найдены вовремя, никто не пострадал.

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    Комментарии 3

    Игорь Соколов20 Апр 2024 в 04:23
    Никак использовал очки с дополненной реальностью ))
    +2−0
    Что не так, Господи?!..)20 Апр 2024 в 01:27
    Готов спорить, что мамой был воспитан!..)
    +1−0
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