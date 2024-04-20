В Сочи спасали с заснеженных гор туриста в шортах

В Сочи восемь часов понадобилось спасателям, чтобы найти и вывести из заснеженных гор заблудившегося туриста, сообщает в ночь на 19 апреля МЧС России. Шансы любителя горных прогулок выбраться самостоятельно стремились к нулю — он замерзал.

Турист отправился в поход на гору Ачишхо, но тропу замело снегом. На крутом и скользком склоне мужчина потерял дорогу. А вот одет он был практически по-летнему.



«По льду и снегу в футболке, шортах и кроссовках он уже не мог передвигаться. 33-летний мужчина оказался на высоте около 1 500 метров», — сказано в сообщении.

