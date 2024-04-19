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    В Петербурге ищут желающих отремонтировать дороги за 7,2 млрд рублей

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    5 комментариев

    Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукционы на ремонт дорог на 7,2 миллиарда рублей. Конкурсная документация опубликована 19 апреля на портале госзакупок.

    Первый лот включает северные районы города, второй — южные. Минимальная цена каждого из них — 3,6 миллиарда рублей. Сроки выполнения работ — до ноября 2025 года. Как принято в последние годы, заказчик не прикладывает полный перечень объектов; все они содержатся в адресной программе ремонта дорог и в зависимости от потребности города подрядчика будут направлять на них.

    В 2024 году на ремонт дорог планируется потратить около 12 миллиардов рублей. В ближайшие три года порядок ежегодных расходов на ремонт городских магистралей и приведение их в нормативное состояние сохранится, обещают в Смольном.

    Кроме того, в новом бюджете города заложено 7,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог, а также 8,7 миллиарда рублей на ремонт мостов, путепроводов и других искусственных сооружений.

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    Ремонт дорог
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    Комментарии 5

    kachumnoy20 Апр 2024 в 04:28
    почему нет государственных строительных организаций с минимальной прибылью?
    +0−0
    28027910920 Апр 2024 в 04:22
    Кто хочет быстро сесть ? Пожалуйте взять подряд!!
    +0−0
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