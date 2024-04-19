В Петербурге ищут желающих отремонтировать дороги за 7,2 млрд рублей

Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукционы на ремонт дорог на 7,2 миллиарда рублей. Конкурсная документация опубликована 19 апреля на портале госзакупок.
Первый лот включает северные районы города, второй — южные. Минимальная цена каждого из них — 3,6 миллиарда рублей. Сроки выполнения работ — до ноября 2025 года. Как принято в последние годы, заказчик не прикладывает полный перечень объектов; все они содержатся в адресной программе ремонта дорог и в зависимости от потребности города подрядчика будут направлять на них.
В 2024 году на ремонт дорог планируется потратить около 12 миллиардов рублей. В ближайшие три года порядок ежегодных расходов на ремонт городских магистралей и приведение их в нормативное состояние сохранится, обещают в Смольном.
Кроме того, в новом бюджете города заложено 7,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог, а также 8,7 миллиарда рублей на ремонт мостов, путепроводов и других искусственных сооружений.