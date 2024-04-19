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    Аэропорт Владикавказ закрыт после удара молнии

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    1 комментарий

    Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. Об этом 19 апреля сообщает Росавиация.

    «В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. <...> Возобновить работу аэропорт <...> планирует в течение 2 часов», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что в покрытии искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) после удара молнии образовалась яма.

    Из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли два рейса — из Сочи и из Москвы.

    В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение — в ближайшие двое суток там ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

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    Комментарии 1

    Guddd-Head20 Апр 2024 в 05:23
    Украинский след? 🤔
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