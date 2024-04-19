Аэропорт Владикавказ закрыт после удара молнии

Аэропорт Владикавказ закрыт на прилет и на вылет по погодным условиям. Об этом 19 апреля сообщает Росавиация.



«В результате попадания молнии была повреждена часть взлетно-посадочной полосы. <...> Возобновить работу аэропорт <...> планирует в течение 2 часов », — сказано в сообщении.

Уточняется, что в покрытии искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) после удара молнии образовалась яма.



Из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли два рейса — из Сочи и из Москвы.



В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение — в ближайшие двое суток там ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.