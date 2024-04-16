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    Кино

    Ураган, говорящий пес и мышь в мантии. Вышел тизер следующего новогоднего блокбастера «Волшебник Изумрудного города»

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    Компания «Централ Партнершип» 16 апреля опубликовала первый тизер-трейлер семейного фэнтези по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Планируется, что на экраны картина выйдет 1 января 2025 года.

    Режиссер фильма Игорь Волошин («Повелитель ветра») обещает удивить зрителей визуальной составляющей, для чего, по его словам, в наше время есть все возможности.

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    «Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова, — представил он кастинг. — Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены и сама делала трюки, как Джеки Чан. Мы подобрали ей классного друга, пса породы джек-рассел-терьер по имени Уджер, который стал Тотошкой. Он просто дикий хулиган, но главное, что он стал таким же артистом, как и наша Элли. Голос Тотошке подарил одаренный молодой артист Денис Власенко. Мы долго думали, долго перебирали, кто сыграет Дровосека, и потом всех осенило (и практически одновременно!): Юра Колокольников! А Трусливый Лев в нашем фильме — полностью компьютерный персонаж. За роль Льва, его мимику, его харизму, его характер, отвечает Артур Ваха, совершенно выдающийся артист».

    Автор: Central Partnership / YouTube

    К слову, уже известен и следующий проект Волошина — «Буратино», который был на днях представлен на питчинге в Фонде кино.

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