Ураган, говорящий пес и мышь в мантии. Вышел тизер следующего новогоднего блокбастера «Волшебник Изумрудного города»

«Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова, — представил он кастинг. — Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены и сама делала трюки, как Джеки Чан. Мы подобрали ей классного друга, пса породы джек-рассел-терьер по имени Уджер, который стал Тотошкой. Он просто дикий хулиган, но главное, что он стал таким же артистом, как и наша Элли. Голос Тотошке подарил одаренный молодой артист Денис Власенко. Мы долго думали, долго перебирали, кто сыграет Дровосека, и потом всех осенило (и практически одновременно!): Юра Колокольников! А Трусливый Лев в нашем фильме — полностью компьютерный персонаж. За роль Льва, его мимику, его харизму, его характер, отвечает Артур Ваха, совершенно выдающийся артист».