Бондарчук-Карабас, пять ролей Евгения Ткачука и новый Юра Борисов: в Фонде кино прошел питчинг компаний-лидеров

Лидеры производства представили свои проекты национальных фильмов на защите в Фонде кино. Часть картин уже заявлялась ранее, некоторые даже уже отсняты, о других пока сообщалось только в СМИ.

Всего обсуждалась 21 картина восьми производителей. Как и сообщалось ранее, среди мейджоров не было больше компаний «Марс Медиа Энтертеймент» и «Базелевс», ранее исключенных из списка вскоре после выхода на экраны фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, сопровождавшегося скандалом относительно политической позиции и гражданства режиссера.



Одним из самых обсуждаемых проектов стал «Буратино» от студии «Водород» — в силу звездного состава. Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», в картине роль Карабаса-Барабаса исполнит Федор Бондарчук, кота Базилио — Александр Петров, Лису Алису сыграет Виктория Исакова. За Папу Карло возьмется Александр Яценко, Артемона сыграет Марк Эйдельштейн, Мальвину — Анастасия Талызина, Пьеро — Степан Белозеров, а Арлекина — Рузиль Минекаев. Буратино будет показан средствами графической анимации, его оживит юная актриса Виталия Корниенко. Правда, снимать начнут только летом, а пока еще строят декорации. Закончить хотят к концу 2025 года.



Начало 2025 года зритель встретит с третьим «Холопом» от компании Yellow, Black and White — и если зрители гадали, кого еще можно перевоспитать, если парня уже брали и девушку тоже брали, — на этот раз авторы решили взяться за целую семью. Еще один проект начала 2025 года, о котором ранее также уже сообщалось, — «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в заглавной роли. Фильм студии «Централ Партнершип» уже снят, идет монтажно-тонировочный период. Но это не единственное появление Юрия Борисова на питчинге — он же сыграет одну из главных ролей (его партнершей станет Ирина Старшенбаум) в фантастическом боевике «Девятая планета». Герой Борисова возвращается из армии, но его преследуют видения о схватках с инопланетянами на их территории. Проектом занимается студия Сергея Сельянова «СТВ».



Конечно, не обошлось без масштабных лент от студии «Тритэ» Никиты Михалкова. Это приключенческая драма Алексея Сидорова «Королева Анна» (о дочери Ярослава Мудрого, выданной за французского короля) и лента Андрея Кравчука «Рождение империи» — и снова о Петре I и о том, как он вернулся из Европы в Россию.



А Артем Михалков снимет с «Централ Партнершип» спортивную ретродраму «Первые на Олимпе» о чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове с Глебом Калюжным и Марком-Маликом Мурашкиным.

Повторное явление на питчинге случилось и у Александра Петрова — он играет главную роль в фэнтези «Горыныч» компании «СТВ», причем по сценарию змею доведется похищать почему-то лейтенанта ВМФ.

