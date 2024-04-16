Разлив воды затопил бульвар Толстого в Пушкине. В нескольких домах отключили водоснабжение

В Пушкине, на бульваре Алексея Толстого, 16 апреля произошел прорыв труб холодной воды. Дорога вдоль одной из сторон улицы (нечетной) превратилась в реку, которая протянулась до соседней, Железнодорожной улицы. Видеть такое пушкинцам не впервой: четыре года назад на этой же улице происходил аналогичный разлив кипятка.

«Прорыв произошел под землей. Вытекание локализовано. В ближайшее время специалисты приступят к устранению технологического нарушения. Одной из причин аварии стали погодные условия: неустойчивые температуры, то плюс, то минус, происходят подвижки грунта, они воздействуют на трубы», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала.



В администрации Пушкинского района сообщают, что из-за аварии сейчас ограничено водоснабжение в четырех зданиях по соседству: на бульваре Алексея Толстого, 44а, 46а, на Школьной, 39/33а, 39/33б. Их планируют подключить к системе резервного обеспечения водой. Устранить проблему планируют к 20:00 16 апреля.

Тимур Пагиев

На этом же участке больше двух лет проводил работы по модернизации труб ГУП ТЭК. Они завершились всего два дня назад. До этого ремонта на Толстого не раз происходили прорывы горячей воды, в том числе с заливом бульвара и соседней Железнодорожной улицы.



«Сейчас ГУП ТЭК СПб не проводит работ на трубопроводе около домов 31 и 33 на бульваре Алексея Толстого. Ранее по этому адресу со 2 по 3 апреля проводили переключение магистрального трубопровода диаметром 500 мм. В настоящее время ведутся работы по благоустройству. Работы по реконструкции тепловой сети на данном объекте ТЭК завершит в агротехнический период этого года. Мы приступили к комплексному развитию теплоэнергетической инфраструктуры в Пушкине в 2020 году, после банкротства экс-собственника и передачи имущества предприятию», — рассказали в пресс-службе ГУП ТЭК «Фонтанке».