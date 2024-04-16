Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума о евроинтеграции в стране. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.
Пока голосование по данному вопросу планируется провести осенью — в один день с выборами президента.
Информагентство отмечает, что согласно проекту поправок в Конституцию, ее преамбулу дополнят словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью».
Ранее суд в Кишиневе удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, признав черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом.
КС Молдавии одобрил проведение референдума о евроинтеграции в стране
Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума о евроинтеграции в стране. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.
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