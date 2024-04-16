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    КС Молдавии одобрил проведение референдума о евроинтеграции в стране

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    Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума о евроинтеграции в стране. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.

    Пока голосование по данному вопросу планируется провести осенью — в один день с выборами президента.

    Информагентство отмечает, что согласно проекту поправок в Конституцию, ее преамбулу дополнят словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью».

    Ранее суд в Кишиневе удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, признав черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом.

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    МолдавияЕвроинтеграция
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