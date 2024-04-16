Суд заочно арестовал журналиста Зыгаря* по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* (иноагент). Ходатайство следствия удовлетворили во вторник, 16 апреля, следует из картотеки суда.
По данным РИА Новости, Зыгаря заочно заключили под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания.
Журналиста обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, совершенном по мотивам ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ранее МВД РФ объявило его в розыск.
*Михаил Викторович Зыгарь внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.