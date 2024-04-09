МВД РФ объявило в розыск журналиста Зыгаря*

Журналиста Михаила Зыгаря* (иноагент) объявило в розыск министерство внутренних дел РФ. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса, сообщает 9 апреля РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.



Статья УК, по которой он объявлен в розыск, не уточняется. 13 марта со ссылкой на источник агентство сообщало, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело за фейки о российской армии (207.3 УК РФ).



Зыгарь — журналист и писатель. Был женат на журналистке Майе Стравинской. В 2022 году заключил брак с российским актером Жаном-Мишелем Щербаком. Пара из России переехала жить в Германию.

