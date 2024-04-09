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    МВД РФ объявило в розыск журналиста Зыгаря*

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    Журналиста Михаила Зыгаря* (иноагент) объявило в розыск министерство внутренних дел РФ. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса, сообщает 9 апреля РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

    Статья УК, по которой он объявлен в розыск, не уточняется. 13 марта со ссылкой на источник агентство сообщало, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело за фейки о российской армии (207.3 УК РФ).

    Зыгарь — журналист и писатель. Был женат на журналистке Майе Стравинской. В 2022 году заключил брак с российским актером Жаном-Мишелем Щербаком. Пара из России переехала жить в Германию.

    * В октябре 2022 года Минюст включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.

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