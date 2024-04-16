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    Будет горячо. ГУП ТЭК испытает трубы в шести районах Петербурга

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    В шести районах Петербурга пройдут испытания трубопроводов на максимальную температуру. Начнется 16 апреля, сообщает ГУП ТЭК Петербурга.

    Воду в трубах нагреют до 110 градусов. Температурные испытания — первый этап подготовки к грядущему отопительному сезону 2024–2025 гг.

    «Во время испытаний температура в квартирах может повыситься — дополнительная тепловая энергия, поступающая в дома во время проверки, не включается в счета за коммунальные услуги. Горячее водоснабжение потребителей на время проверок будет отключено», — сказано в сообщении энергетиков.

    В Кировском районе — испытания пройдут в границах Канонерского острова и Путиловской набережной.

    В этот же день в Пушкинском районе — проверят сети от групповой котельной в поселке Тярлево.

    В Приморском районе проверки пройдут на территории, ограниченной ул. Заусадебной (южнее Черной речки), ул. Полевой, ул. Сабировской.

    В Красногвардейском районе испытают распределительные тепловые сети в границах ул. Камышинская, д. 4, 6, ул. Лесопарковая, д. 8, 10, Рябовского шоссе, д. 57, 59.

    В Выборгском районе проверят распределительную тепловую сеть в границах улиц Ломоносова и Набережной.

    За один день все что запланировали, не успеют. В среду, 17 апреля, в Пушкинском районе высокой температурой проверят магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной Кузьминским шоссе, Петербургским шоссе, ул. Детскосельской, ул. Магазейной, ул. Церковной, ул. Оранжерейной, ул. Дворцовой.

    В Красногвардейском районе проверят распределительные сети на шоссе Революции, д. 84.

    В Невском районе — сети в границах домов 28, 32, 34, 42, 42 лит. Б по ул. Цимбалина.

    В четверг, 18 апреля, теплоэнергетики испытают распределительные тепловые сети от групповой котельной на пл. Фабереже, д. 8, а также сети в границах Большого Сампсониевского пр. и Гельсингфорсской ул. в Выборгском районе.

    Всего в период с 16 по 18 апреля специалистам предстоит проверить свыше 36 км трубопроводов, отмечают в ГУП ТЭК. Если вы увидите парение — не приближайтесь к источнику. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком.

    Сообщите о парении или вытекании кипятка по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» — 601–93–93.

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