Будет горячо. ГУП ТЭК испытает трубы в шести районах Петербурга

«Во время испытаний температура в квартирах может повыситься — дополнительная тепловая энергия, поступающая в дома во время проверки, не включается в счета за коммунальные услуги. Горячее водоснабжение потребителей на время проверок будет отключено», — сказано в сообщении энергетиков.

Воду в трубах нагреют до 110 градусов. Температурные испытания — первый этап подготовки к грядущему отопительному сезону 2024–2025 гг.

В Кировском районе — испытания пройдут в границах Канонерского острова и Путиловской набережной.



В этот же день в Пушкинском районе — проверят сети от групповой котельной в поселке Тярлево.

В Приморском районе проверки пройдут на территории, ограниченной ул. Заусадебной (южнее Черной речки), ул. Полевой, ул. Сабировской.



В Красногвардейском районе испытают распределительные тепловые сети в границах ул. Камышинская, д. 4, 6, ул. Лесопарковая, д. 8, 10, Рябовского шоссе, д. 57, 59.



В Выборгском районе проверят распределительную тепловую сеть в границах улиц Ломоносова и Набережной.

