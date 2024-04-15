Волейболисток «Локомотива» после победы над «Динамо» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Бывшая волейболистка московского «Динамо» Елена Година обвинила игроков калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в РФ) после того, как те обыграли «Динамо» в полуфинале чемпионата России.



В своей колонке «Прямая речь» на официальном сайте «Динамо» Година заявила, что в ходе прямой трансляции волейболистки «Локомотива» демонстрировали жесты, имитирующие половой акт, и однополые поцелуи в губы.

Она отметила, что такое поведение оскорбляет культуру и историю России, а также является безнаказанным проявлением пренебрежения к моральным ценностям страны.