Волейболисток «Локомотива» после победы над «Динамо» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Бывшая волейболистка московского «Динамо» Елена Година обвинила игроков калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в РФ) после того, как те обыграли «Динамо» в полуфинале чемпионата России.
В своей колонке «Прямая речь» на официальном сайте «Динамо» Година заявила, что в ходе прямой трансляции волейболистки «Локомотива» демонстрировали жесты, имитирующие половой акт, и однополые поцелуи в губы.
Она отметила, что такое поведение оскорбляет культуру и историю России, а также является безнаказанным проявлением пренебрежения к моральным ценностям страны.
Година также высказала недовольство по поводу отсутствия реакции со стороны арбитров на подобное поведение игроков «Локомотива» и подчеркнула, что это не должно происходить на российских спортивных площадках.
Елена Година — бывшая российская волейболистка, чемпионка мира — 2006, 3-кратная чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России, серебряный призер Олимпиады-2000.