В Ленинградском зоопарке показали самых трудолюбивых зверьков

Полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка показали пример настоящих трудяг, которые не откладывают работу даже в выходной день. Видео занятых зверьков поделились сотрудники зверинца в воскресенье, 14 апреля.
«Эти шустрики очень деятельные, почти всегда «за работой»», — написали в телеграм-канале зоопарка. На кадрах видно, как мангусты усердно что-то копают около деревянной норки. Это, кстати, их любимое занятие. Но об отдыхе зверьки тоже не забывают. В хорошую погоду они ложатся на полочки и наслаждаются свежим воздухом.
Ранее Ленинградский зоопарк обновил вольер для полосатых мангустов, а после показал процесс их заселения. Что зверьки начали делать в ножом жилище первым делом, смотрите здесь.