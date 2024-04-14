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    В Ленинградском зоопарке показали самых трудолюбивых зверьков

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    Полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка показали пример настоящих трудяг, которые не откладывают работу даже в выходной день. Видео занятых зверьков поделились сотрудники зверинца в воскресенье, 14 апреля.

    Ленинградский зоопарк

    «Эти шустрики очень деятельные, почти всегда «за работой»», — написали в телеграм-канале зоопарка. На кадрах видно, как мангусты усердно что-то копают около деревянной норки. Это, кстати, их любимое занятие. Но об отдыхе зверьки тоже не забывают. В хорошую погоду они ложатся на полочки и наслаждаются свежим воздухом.

    Ранее Ленинградский зоопарк обновил вольер для полосатых мангустов, а после показал процесс их заселения. Что зверьки начали делать в ножом жилище первым делом, смотрите здесь.

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    Ленинградский зоопаркМангусты
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