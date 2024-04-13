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    Крысы снова переиграли дератизаторов в Выборгском районе

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    Пока крысоловы на Светлановском проспекте в Петербурге продолжают бороться с нашествием грызунов, которые облюбовали трансформаторную подстанцию, зверьки уже начали обживаться у соседнего жилого дома. Об этом 13 апреля «Фонтанке» рассказала читательница Алена.

    Крыс, а также их норы, заметили теперь и у жилого дома 37 по Светлановскому проспекту. На видео, которое прислала читательница, видно, как крыса резво бежит по отливам окон первого этажа и исчезает в отверстии в стене дома.

    читательница «Фонтанки» Алена

    Выселить грызунов из трансформаторной подстанции по адресу: Светлановский проспект, 35, литера Б, горожане только в 2024 году просили семь раз — через заявления на портале «Наш Санкт-Петербург». Чиновники отчитались о решении проблемы, но это не заставило крыс покинуть подстанцию.

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    В апреле ПАО «Россети Ленэнерго» провели дератизацию подстанции, залили бетоном фундамент и заварили решетку. Однако эти меры не убедили грызунов уйти. Они живут в норах у стен подстанции, вместо засыпанных камнями проходов зверьки вырыли новые.

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    Крысы
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    СМЕХ2
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