Крысы снова переиграли дератизаторов в Выборгском районе

Пока крысоловы на Светлановском проспекте в Петербурге продолжают бороться с нашествием грызунов, которые облюбовали трансформаторную подстанцию, зверьки уже начали обживаться у соседнего жилого дома. Об этом 13 апреля «Фонтанке» рассказала читательница Алена.
Крыс, а также их норы, заметили теперь и у жилого дома 37 по Светлановскому проспекту. На видео, которое прислала читательница, видно, как крыса резво бежит по отливам окон первого этажа и исчезает в отверстии в стене дома.
читательница «Фонтанки» Алена
Выселить грызунов из трансформаторной подстанции по адресу: Светлановский проспект, 35, литера Б, горожане только в 2024 году просили семь раз — через заявления на портале «Наш Санкт-Петербург». Чиновники отчитались о решении проблемы, но это не заставило крыс покинуть подстанцию.
В апреле ПАО «Россети Ленэнерго» провели дератизацию подстанции, залили бетоном фундамент и заварили решетку. Однако эти меры не убедили грызунов уйти. Они живут в норах у стен подстанции, вместо засыпанных камнями проходов зверьки вырыли новые.