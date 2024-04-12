Трое россиян прыгнули с парашютами из стратосферы на Северный полюс

Россияне совершили первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс — с высоты более 10 км. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.



Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Все трое прыгнули с борта самолета ИЛ-76, пребывали в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 км.



О подготовке к прыжку Корниенко перед взлетом рассказал в тг-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Это температура минус 55 градусов. <...> Но в общем-то мы к этому готовы... У нас с подогревом перчатки, у нас с подогревом ноги», — объяснил Корниенко. Стратонавты использовали специальное кислородное оборудование, иначе дышать на такой высоте нельзя.