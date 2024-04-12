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    Трое россиян прыгнули с парашютами из стратосферы на Северный полюс

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    Россияне совершили первый в мире стратосферный прыжок на Северный полюс — с высоты более 10 км. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.

    Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Все трое прыгнули с борта самолета ИЛ-76, пребывали в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 км.

    О подготовке к прыжку Корниенко перед взлетом рассказал в тг-канале госкорпорации «Роскосмос».

    «Это температура минус 55 градусов. <...> Но в общем-то мы к этому готовы... У нас с подогревом перчатки, у нас с подогревом ноги», — объяснил Корниенко. Стратонавты использовали специальное кислородное оборудование, иначе дышать на такой высоте нельзя.

    Также с борта Ил-76 было сброшено серверное оборудование, которое планируют установить на дрейфующей льдине в Арктике. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео».

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    Прыжок с парашютом на Северный полюс
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