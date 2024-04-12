Зима не хочет уходить. На Ладожском озере все еще остался лед

Несмотря на аномально теплую погоду, которая посетила Петербург на этой неделе, лед на Ладожском озере все еще остался. Об этом 12 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Вчера погода была настолько малооблачной, что дала возможность рассмотреть <...> акватории водоёмов с остатками льда на Ладожском озере, увидеть снег, который еще лежит в Карелии», — сообщил Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В День космонавтики Колесов отметил, что рассмотреть это все удалось именно благодаря космическим аппаратам. По его словам, на основе первых космических экспериментов, которые провели в 1960 годы, были созданы оперативные космические системы. Они помогают получать информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности Земли.