    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.72eur100.68

    Зима не хочет уходить. На Ладожском озере все еще остался лед

    1274
    обсудить

    Несмотря на аномально теплую погоду, которая посетила Петербург на этой неделе, лед на Ладожском озере все еще остался. Об этом 12 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Вчера погода была настолько малооблачной, что дала возможность рассмотреть <...> акватории водоёмов с остатками льда на Ладожском озере, увидеть снег, который еще лежит в Карелии», — сообщил Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    В День космонавтики Колесов отметил, что рассмотреть это все удалось именно благодаря космическим аппаратам. По его словам, на основе первых космических экспериментов, которые провели в 1960 годы, были созданы оперативные космические системы. Они помогают получать информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности Земли.

    Напомним, жара, случившаяся 10 апреля, поставила три температурных рекорда. Один из них обновили впервые за 134 года. Благодаря теплой погоде, в лесах Ленобласти снег практически сошел, поэтому грибов там сейчас много. Можно смело отправляться с корзинкой на природу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close