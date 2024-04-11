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    «Москвич» показал свой новый кроссовер

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    9 комментариев

    Дизайн новой модели «Москвич-8» представил Московский автомобильный завод. Семейный семиместный кроссовер стал четвертой по счету моделью, которая сойдет с конвейера возрожденного завода, она поступит в продажу в конце этого года, сообщили в пресс-службе производителя.

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    Экстерьер автомобиля отличает массивная решетка радиатора с вмонтированной светодиодной оптикой, отметили в компании. Такая же подсветка предполагается вдоль всего багажника.

    Новинка будет оснащена бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. в паре с роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,756 мм, что подразумевает просторный салон, колесная база — 2,83 метра.

    Машину оснастят цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и беспроводной зарядкой, в комплектацию обещают добавить систему камер кругового обзора. Отмечается, что к мультимедиа можно будет подключиться, а также возможны будут подключения к смартфонам по протоколам Apple и Android.

    Фото: ©2023 АО МАЗ «Москвич»

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    Комментарии 9

    MidNightWoodpecker11 Апр 2024 в 19:53
    Недалеко от дома стоит "Ода". Зрелище так себе, ржавое и понурое, но иногда даже ездит куда-то. Интересно, это чудо "с русским характером" через тридцать лет куда нибудь поедет?
    +0−0
    26067064111 Апр 2024 в 19:49
    Ой, хоть и не Фёдор автор, но тоже норм. Прокомментирую пожалуй:
    1. Радует, что ушли наконец-то от написания названий латиницей в российских марках. А то Patriot как-то кринжово на российском внедорожнике выглядело. Не понятно что едет, то ли автомобиль, то ли ЗРК вероятного противника. А так - Москвич, звучит гордо. Российский автомобиль.

    А теперь к Но...

    Но...
    2) 7-ми местный. Ну зачем наша промышленность выпускает такие маленькие автомобили под определением "семейный"? Неужели не слышали последние тезисы правительства? У нас же рождаемость повышается, а в этом "семейном" выбор - либо чемодан в багажнике, либо дети. Даже УАЗ Хантер в командирской версии больше вмещал в своё время.
    3) "диагональю 12,3 дюйма" - простите, я не понял, Московский возрождённый автомобильный завод возродился где-то в Гринвиче? С каких пор в России перешли на британскую систему мер? Неужели нашим конструкторам на заводе удобнее считать размеры в дюймах? Или это пленные западные учёные работают на наши КБ?
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