«Москвич» показал свой новый кроссовер

Дизайн новой модели «Москвич-8» представил Московский автомобильный завод. Семейный семиместный кроссовер стал четвертой по счету моделью, которая сойдет с конвейера возрожденного завода, она поступит в продажу в конце этого года, сообщили в пресс-службе производителя.
Экстерьер автомобиля отличает массивная решетка радиатора с вмонтированной светодиодной оптикой, отметили в компании. Такая же подсветка предполагается вдоль всего багажника.
Новинка будет оснащена бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. в паре с роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,756 мм, что подразумевает просторный салон, колесная база — 2,83 метра.
Машину оснастят цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и беспроводной зарядкой, в комплектацию обещают добавить систему камер кругового обзора. Отмечается, что к мультимедиа можно будет подключиться, а также возможны будут подключения к смартфонам по протоколам Apple и Android.