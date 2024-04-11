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    Reuters: США опасается террористической атаки после трагедии в «Крокусе»

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    ФБР опасается террористической атаки в США после трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Об этом 11 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рэя.

    Об этих опасениях глава ФБР планирует сообщить в Конгрессе в четверг. Кристофер Рэй отметил, что за все время его работы в правоохранительных органах он с трудом может припомнить времена, когда для общественности и безопасности США было так много угроз.

    Рэй планирует убедить законодателей продлить программу слежки в США, срок действия которой истекает в этом месяце. Кристофер Рэй считает, что «это имеет решающее значение для обеспечения безопасности нашей нации».

    Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО после теракта в «Крокус Сити Холле».

    В трагедии, произошедшей 22 марта в концертном зале Подмосковья, погибли больше 140 человек, пострадали — свыше 550.

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