СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО после «Крокуса»

После обращения депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом во вторник, 9 апреля, говорится в публикации Telegram-канала СК РФ.
Речь идет о части 4 статьи 205 УК РФ (финансирование терроризма). По версии следствия, деньги поступали через коммерческие организации, в том числе нефтяную копанию «Бурисма Холдингс», которая действует на территории Украины. Эти финансовые средства использовались для терактов на территории России и за ее пределами для «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба».
«Проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада», — сказано в публикации СК РФ.
Во время теракта в «Крокусе» пострадали больше 550 человек, погибли — свыше 140.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины, а Киев контролируется США.