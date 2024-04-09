СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО после «Крокуса»

После обращения депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудили уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом во вторник, 9 апреля, говорится в публикации Telegram-канала СК РФ.

Речь идет о части 4 статьи 205 УК РФ (финансирование терроризма). По версии следствия, деньги поступали через коммерческие организации, в том числе нефтяную копанию «Бурисма Холдингс», которая действует на территории Украины. Эти финансовые средства использовались для терактов на территории России и за ее пределами для «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба».