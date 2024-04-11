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    Загадочный колючий гость посетил ночные улицы Пушкина. Возможно, он был не один

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    3 комментария

    Когда сумрак опускается на город, в свете фонаря можно разглядеть их колючки и темные глазки. Вот и жители Пушкина увидели — ничего страшного, всего лишь ежа.

    Видео опубликовали в сообществе города 11 апреля. Судя по кадрам, ёжик не прятался, но явно был не слишком рад внезапной встрече. Мужчина взял его в руку, укрытую чем-то вроде куртки, однако ежу не понравилось такое панибратство — он испуганно свернулся в колючий клубок.

    Позже житель снял еще одно видео с ежом, но не был до конца уверен, это его старый знакомый или уже другой обитатель леса.

    «Ты тот же ёжик или ты другой ёжик? Ну, рассказывай, чё ты. Куда бежал-то? Аккуратно, под машину не попади. Ёжи-и-ик… Какой ты ёжик!» — не сдерживает эмоции от встречи мужчина за кадром.

    Но, несмотря на всю внешнюю обаятельность, под колючками может скрываться настоящий зверь. Согласно досье, составленному телеграм-каналом «Фонтанки», ёжик может легко прикинуться милым и так же легко напасть, если почувствует опасность.

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    Досье других обитателей петербургского леса можете посмотреть, пролистав карусель фотографий или в нашем телеграм-канале.

    До этого ежей заметили на Елагином острове, а самого первого в этом году встретили в конце февраля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 3

    Kot Piter11 Апр 2024 в 16:54
    Судя по зайцу, он после общения с нашим МВД. 😞
    +0−1
    prosto korsak11 Апр 2024 в 16:40
    Напиши вместо двухбуквенного названия "ёж" "загадочный колючий гость" - вот и готова завязка для материала на Ф-ке.
    +1−0
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