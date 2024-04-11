Загадочный колючий гость посетил ночные улицы Пушкина. Возможно, он был не один

Когда сумрак опускается на город, в свете фонаря можно разглядеть их колючки и темные глазки. Вот и жители Пушкина увидели — ничего страшного, всего лишь ежа.



Видео опубликовали в сообществе города 11 апреля. Судя по кадрам, ёжик не прятался, но явно был не слишком рад внезапной встрече. Мужчина взял его в руку, укрытую чем-то вроде куртки, однако ежу не понравилось такое панибратство — он испуганно свернулся в колючий клубок.