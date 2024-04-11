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    В Москве прощаются с оперным певцом Евгением Кунгуровым

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    Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым, которого нашли под окнами дома ночью в понедельник. Затем бывшего участника шоу «Голос» похоронят в Заречном в Свердловской области.

    На церемонию прощания съезжаются близкие, друзья и коллеги Евгения Кунгурова. Многие из них пришли с цветами.

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    На церемонии присутствовал народный артист Чечни Никита Веремеенко, который рассказал MSK1.RU, что познакомился с Евгением Кунгуровым в 2020 году, и он стал для него близким другом. «Я надеюсь, что он сейчас на небе обретет покой и умиротворение», — рассказал Никита Веремеенко.

    Динара Кафискина / MSK1.RU

    Евгения Кунгурова обнаружили без признаков жизни вечером 8 апреля под окнами его московской квартиры. Предположительно, у 40-летнего певца были проблемы с психическим здоровьем. В разговоре с журналистами отец артиста рассказал, что тревожило его сына перед смертью. Сам Кунгуров ранее рассказывал в интервью, что у него был период, когда он испытывал проблемы с алкоголем.

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