В Москве прощаются с оперным певцом Евгением Кунгуровым

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певцом Евгением Кунгуровым, которого нашли под окнами дома ночью в понедельник. Затем бывшего участника шоу «Голос» похоронят в Заречном в Свердловской области.
На церемонию прощания съезжаются близкие, друзья и коллеги Евгения Кунгурова. Многие из них пришли с цветами.
На церемонии присутствовал народный артист Чечни Никита Веремеенко, который рассказал MSK1.RU, что познакомился с Евгением Кунгуровым в 2020 году, и он стал для него близким другом. «Я надеюсь, что он сейчас на небе обретет покой и умиротворение», — рассказал Никита Веремеенко.
Динара Кафискина / MSK1.RU
Евгения Кунгурова обнаружили без признаков жизни вечером 8 апреля под окнами его московской квартиры. Предположительно, у 40-летнего певца были проблемы с психическим здоровьем. В разговоре с журналистами отец артиста рассказал, что тревожило его сына перед смертью. Сам Кунгуров ранее рассказывал в интервью, что у него был период, когда он испытывал проблемы с алкоголем.