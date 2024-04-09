«Это тот, который в «Голосе» пел? Не верю». Фоторепортаж из двора, где погиб оперный певец Евгений Кунгуров

Ночью 9 апреля спецавтомобиль увёз тело оперного певца Евгения Кунгурова. Фоторепортаж с места событий публикует MSK1.RU.
Минувшим вечером стало известно о смерти 40-летнего заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Его тело нашли рядом с домом на Зоологической улице в центре Москвы. Как сообщалось, он незадолго до смерти написал жене и больше не выходил на связь, она вызвала полицию, и сотрудники нашли его уже мёртвым. Двор оцепили сигнальными лентами, приехали две полицейские машины и автомобиль ритуальной службы. Мужчина лежал на асфальте почти без одежды, его накрыли брезентом, сообщал корреспондент MSK1.RU.
За углом многоэтажки плакали две девушки, разговаривать с прессой они не стали. Жители дома рассказывали, что не были лично знакомы с артистом, но помнят его по телепередачам. «Как умер? Это тот, который в «Голосе» пел? Такой красавчик? Не верю», — заявила одна из соседок.
После действий правоохранителей специалисты увезли тело.