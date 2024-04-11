По какой-то причине в Петербурге стало на редкость много зарянок, они даже залетают в дома

Бёрдвотчеры отмечают увеличение популяции зарянок в Петербурге. Они даже стали залетать в дома. Об этом 11 апреля рассказывают подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Вчера зарянку, бившуюся в стекло, спасли в Выборгском районе Петербурга, а за пару дней до этого — на форте Риф на острове Котлин.
«Зарянок в этом году очень много. Я наблюдаю за птицами не так давно, с 2020-го года, и зарянки в Петербурге <...> были относительно редки. В этом году наблюдаю очень большой наплыв данного вида”, - констатирует фотограф-натуралист Антон Кубышкин.
Сообщество напоминает, как помочь птице, залетевшей в помещение. Надо надеть перчатки (многие пернатые являются переносчиками инфекционного заболевания орнитоза), вывести кошек и собаки, закрыть все двери, чтобы птица не улетела еще дальше. А если она попала в помещение, из которого нет прямого выхода, следует растянуть в руках большой кусок ткани (например, простыню) и направлять ее в нужном направлении. Гонять её шваброй, палкой или веником не стоит. Руками тоже лучше не прикасаться, а использовать полотно.