По какой-то причине в Петербурге стало на редкость много зарянок, они даже залетают в дома

Бёрдвотчеры отмечают увеличение популяции зарянок в Петербурге. Они даже стали залетать в дома. Об этом 11 апреля рассказывают подписчики сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».



Вчера зарянку, бившуюся в стекло, спасли в Выборгском районе Петербурга, а за пару дней до этого — на форте Риф на острове Котлин.

