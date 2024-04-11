    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.22eur101.23

    Овечка черного окраса родилась в семье белых родителей в Московском зоопарке

    1489
    6 комментариев

    В Московском зоопарке на свет появился очаровательный детёныш овцы породы уэссан. Малышка весом всего 2 килограмма стала настоящим сюрпризом для сотрудников и посетителей. Дело в том, что окрас у нее черный, хотя и мама, и папа — белые. Это объясняется генетикой: у бабушки девочки был черный окрас, сообщает 11 апреля пресс-служба организации.

    Московский зоопарк

    Для мамы это первый опыт материнства. Роды прошли максимально естественно, и помощь зоологов понадобилась лишь при перерезании пуповины. Как и все копытные, новорожденная очень быстро встала на ноги. Уже через пару часов она прыгала и бегала вместе с мамой.

    Сейчас ягненок отлично себя чувствует. Она с удовольствием пьет материнское молоко и уже через две-три недели начнет пробовать взрослую еду — сено и маленькие палочки.

    Ягнёнка подселили к другим детенышам, которые родились в зоопарке этой весной. Она с интересом изучает окружающий мир и с удовольствием играет со своими сверстниками. Это уже третий детеныш, рожденный в зоопарке этой весной. Два других ягненка породы уэссан родились традиционного белого окраса.

    Уэссан — домашняя овца, которая происходит от острова Иль-д'Уэссан в прибрежных водах Франции и названа в его честь.

    Ранее Московский зоопарк сообщал о рождении козленка породы камори. Эти козы относятся к теплолюбивым животным, поэтому молодую семью поселили в теплом вольере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Московский зоопаркЯгненок
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    -4°11 Апр 2024 в 12:14
    Ценный специалист зоопарка никому не скажет
    +0−0
    11111111111111811 Апр 2024 в 12:08
    Black sheep matters!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close