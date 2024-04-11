Овечка черного окраса родилась в семье белых родителей в Московском зоопарке

В Московском зоопарке на свет появился очаровательный детёныш овцы породы уэссан. Малышка весом всего 2 килограмма стала настоящим сюрпризом для сотрудников и посетителей. Дело в том, что окрас у нее черный, хотя и мама, и папа — белые. Это объясняется генетикой: у бабушки девочки был черный окрас, сообщает 11 апреля пресс-служба организации.

Для мамы это первый опыт материнства. Роды прошли максимально естественно, и помощь зоологов понадобилась лишь при перерезании пуповины. Как и все копытные, новорожденная очень быстро встала на ноги. Уже через пару часов она прыгала и бегала вместе с мамой.

Сейчас ягненок отлично себя чувствует. Она с удовольствием пьет материнское молоко и уже через две-три недели начнет пробовать взрослую еду — сено и маленькие палочки.

Ягнёнка подселили к другим детенышам, которые родились в зоопарке этой весной. Она с интересом изучает окружающий мир и с удовольствием играет со своими сверстниками. Это уже третий детеныш, рожденный в зоопарке этой весной. Два других ягненка породы уэссан родились традиционного белого окраса.

Уэссан — домашняя овца, которая происходит от острова Иль-д'Уэссан в прибрежных водах Франции и названа в его честь.

Ранее Московский зоопарк сообщал о рождении козленка породы камори. Эти козы относятся к теплолюбивым животным, поэтому молодую семью поселили в теплом вольере.