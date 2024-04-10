Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят на родине

Стало известно, когда и где простятся с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым. Певца нашли мертвым в Москве 8 апреля.



Прощание с оперным певцом пройдет 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. А 13 апреля в храме Покрова Божией Матери состоится траурная церемония, сообщает E1.RU. Похоронят артиста на родине — в поселке Заречный Свердловской области.

Тело Евгения Кунгурова обнаружили вечером 8 апреля под окнами его московской квартиры. Сообщалось, что у 40-летнего певца были проблемы с психическим здоровьем. О трагедии первыми узнали его родители — от снохи. Отец артиста рассказал журналистам, что тревожило его сына перед смертью. Сам Кунгуров ранее рассказывал в интервью, что у него был период, когда он испытывал проблемы с алкоголем.