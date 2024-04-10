Спасибо огурцам. Инфляция в России продолжила замедляться в марте

Инфляция в России в марте замедлилась до 0,4% после 0,68% месяцем ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных ведомством 10 апреля.



Влияние на темпы роста цен оказала плодоовощная продукция, которая за месяц подешевела на 2%. В значительной степени это заслуга огурцов. За месяц цены на них в целом по стране снизились на 21,7%, что объясняется сезонностью. Также на 4,4% подешевели лимоны, на 3,4% — апельсины. Подорожали столовая свекла (+7,6%), морковь (+4,4%), помидоры (+4,3%), белокочанная капуста (+3,9%), виноград (+2,6%) и свежая зелень (+2,5%).