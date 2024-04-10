Спасибо огурцам. Инфляция в России продолжила замедляться в марте

Инфляция в России в марте замедлилась до 0,4% после 0,68% месяцем ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных ведомством 10 апреля.
Влияние на темпы роста цен оказала плодоовощная продукция, которая за месяц подешевела на 2%. В значительной степени это заслуга огурцов. За месяц цены на них в целом по стране снизились на 21,7%, что объясняется сезонностью. Также на 4,4% подешевели лимоны, на 3,4% — апельсины. Подорожали столовая свекла (+7,6%), морковь (+4,4%), помидоры (+4,3%), белокочанная капуста (+3,9%), виноград (+2,6%) и свежая зелень (+2,5%).
Без учета фруктов и овощей продовольственная инфляция немного ускорилась — до 0,51% после 0,44% в феврале. Среди остальных продуктов выросли цены на баранину (+3,2%) и снизились — на куриные яйца (-2,3%).
Непродовольственная инфляция осталась примерно на уровне февраля и составила 0,27%. Больше всего за месяц в этой категории, внезапно, подорожало лекарство со слабительным эффектом бисакодил (+11,5%). Больше всего подешевели смартфоны — на 2,8%.
Рост цен на услуги замедлился с 1,1% до 0,8%. Дорожают услуги внутреннего туризма, в частности отдых на Черноморском побережье (+10,6%) и экскурсионные туры по стране (+5,2%). Что касается зарубежного туризма, здесь все зависит от направления. Дороже стало отдыхать в странах Закавказья (+8,5%), Египте (+7,6%), Турции (+5,3%), дешевле — в отдельных странах Юго-Восточной Азии (-5,7%).
Годовая инфляция в марте немного ускорилась и составила 7,72%.