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    Снайпер из ЧВК — вероятный киллер, расстрелявший сургутского бизнесмена

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    Чуть менее недели назад в Сургуте на глазах у дочери и жены был убит бизнесмен. Инцидент произошел на улице Мира. Киллер выпустил в жертву несколько пуль: первая прошла навылет, вторая попала прямо в сердце. Личность подозреваемого известна. Как оказалось, это бывший наемник ЧВК «Вагнер».

    Портал 86.RU сообщает 10 апреля, что вероятного исполнителя зовут Абдул, в составе частной военной компании он был снайпером, после заказа на бизнесмена он собирался вновь отправиться в зону СВО. Абдул — мастер спорта по боевой стрельбе. За его плечами есть судимость за разбой. Суд дал ему 9,5 лет, но благодаря подписанию военного контракта заключенный вышел раньше.

    Фигурант был задержан буквально на следующий день после убийства бизнесмена. По решению суда он помещен в СИЗО.

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