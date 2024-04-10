Снайпер из ЧВК — вероятный киллер, расстрелявший сургутского бизнесмена

Чуть менее недели назад в Сургуте на глазах у дочери и жены был убит бизнесмен. Инцидент произошел на улице Мира. Киллер выпустил в жертву несколько пуль: первая прошла навылет, вторая попала прямо в сердце. Личность подозреваемого известна. Как оказалось, это бывший наемник ЧВК «Вагнер».



Портал 86.RU сообщает 10 апреля, что вероятного исполнителя зовут Абдул, в составе частной военной компании он был снайпером, после заказа на бизнесмена он собирался вновь отправиться в зону СВО. Абдул — мастер спорта по боевой стрельбе. За его плечами есть судимость за разбой. Суд дал ему 9,5 лет, но благодаря подписанию военного контракта заключенный вышел раньше.

