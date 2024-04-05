В Сургуте бизнесмена застрелили на глазах у жены и ребенка. Нападавший успел скрыться

Предпринимателя, выходца из Дагестана Арсена Даудова застрелили в Сургуте на глазах жены и ребенка. Следствие полагает, что убийство 44-летнего мужчины могло быть заказным.



Неизвестный накануне вечером поджидал бизнесмена у подъезда дома 55 по проспекту Мира. Когда мужчина с семьей шел к дому, злоумышленник несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, сообщает 5 апреля Следственный комитет по ХМАО-Югре. Даудов скончался на месте.



Источник 86.RU в правоохранительных органах утверждает, что у предпринимателя были проблемы с бизнесом и конфликты, что и могло привести к трагической развязке.

