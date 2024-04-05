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    В Сургуте бизнесмена застрелили на глазах у жены и ребенка. Нападавший успел скрыться

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    26 комментариев

    Предпринимателя, выходца из Дагестана Арсена Даудова застрелили в Сургуте на глазах жены и ребенка. Следствие полагает, что убийство 44-летнего мужчины могло быть заказным.

    Неизвестный накануне вечером поджидал бизнесмена у подъезда дома 55 по проспекту Мира. Когда мужчина с семьей шел к дому, злоумышленник несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, сообщает 5 апреля Следственный комитет по ХМАО-Югре. Даудов скончался на месте.

    Источник 86.RU в правоохранительных органах утверждает, что у предпринимателя были проблемы с бизнесом и конфликты, что и могло привести к трагической развязке.

    — Поначалу невозможно было ничего добиться от жены: она плакала и билась в истерике. Сейчас одна из приоритетных версий — заказное убийство, могли что-то не поделить, — говорит собеседник издания.

    Возбуждено уголовное дело. Нападавший скрылся, но попал на записи камер видеонаблюдения. В Сургуте объявлен план «Перехват».

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    Комментарии 26

    Гость05 Апр 2024 в 14:46
    Странная фамилия у российского бизнесмена. Как-то и не жалко.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:42
    У итальянской мафии длинные руки.... ми же мирные люди, рождённые в СССР и и наши потомки завсегда, за МИР! Перекуем мечи на орала, скульптура перед зданием ООН, подарок государства которого нет на карте МИРА?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:39
    и правильно сделали !
    +0−0
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