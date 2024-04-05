В Сургуте бизнесмена застрелили на глазах у жены и ребенка. Нападавший успел скрыться

Предпринимателя, выходца из Дагестана Арсена Даудова застрелили в Сургуте на глазах жены и ребенка. Следствие полагает, что убийство 44-летнего мужчины могло быть заказным.
Неизвестный накануне вечером поджидал бизнесмена у подъезда дома 55 по проспекту Мира. Когда мужчина с семьей шел к дому, злоумышленник несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, сообщает 5 апреля Следственный комитет по ХМАО-Югре. Даудов скончался на месте.
Источник 86.RU в правоохранительных органах утверждает, что у предпринимателя были проблемы с бизнесом и конфликты, что и могло привести к трагической развязке.
— Поначалу невозможно было ничего добиться от жены: она плакала и билась в истерике. Сейчас одна из приоритетных версий — заказное убийство, могли что-то не поделить, — говорит собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело. Нападавший скрылся, но попал на записи камер видеонаблюдения. В Сургуте объявлен план «Перехват».