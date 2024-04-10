Лекарств осталось на семь дней. Софии срочно нужна помощь в лечении

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Читатели «Фонтанки» уже приходили на помощь Софии. Тогда девочку удалось обеспечить необходимым лекарством и кислородным оборудованием. Сейчас поддержка ей требуется как никогда — жизненно важных лекарств осталось всего на семь дней.



Параничева София, 15 лет.

Врождённый порок сердца, открытый артериальный проток.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 246 000 рублей .

Напомним, у Софии врождённый порок сердца, открытый артериальный проток. Её жизнь напрямую зависит от препарата, который понижает давление в лёгочной артерии и снижает сердечно-лёгочную недостаточность. Как следствие — уменьшается риск внезапной смерти.



Когда София появилась на свет, врачи убеждали маму, что ребёнок совершенно здоров. Но вскоре девочка начала синеть и задыхаться. Губы становились сиреневыми, ручки и ножки — тёмно-синими. Она плакала и пыталась хватать ртом воздух.



Девочку срочно госпитализировали. Она провела в больнице более двух недель, но медики не смогли понять причину такого состояния. По совету других родителей мама Софии обратилась за помощью в ЦССХ им. А. Н. Бакулева , где после обследования поставили диагноз: первичная лёгочная гипертензия, открытый артериальный проток (со сбросом из лёгочной артерии в аорту), открытое овальное окно в сердце, НК-2а (недостаточность кровообращения). При этом оперативное лечение невозможно из-за высокой лёгочной гипертензии: при норме в 25 мм рт. ст. у Софии оно более 140. Из-за этого кровь большим потоком поступает в сердце, и оно, не успевая её перекачивать, в прямом смысле слова раздувается. По словам медиков, оперировать девочку нужно было сразу после рождения. Теперь же время упущено, и болезнь будет прогрессировать.



К счастью, врачи смогли подобрать препараты, которые понижают давление в лёгочной артерии. Лекарства настолько эффективны, что София провела прекрасные последующие годы: ходила в садик, училась в школе, правда, на дистанционном обучении, но это не помешало ей завести друзей. Да, она не могла бегать и поднималась по лестнице с одышкой и остановками, были частые госпитализации для корректировки терапии, тем не менее она жила, строила планы на будущее.



Сбои в лекарственном обеспечении начались в конце 2022 года. С тех пор родители Софии ходят по кабинетам чиновников от здравоохранения, пытаясь добиться льготной выдачи препарата «Опсамит». Единственное, что им предложили, — дженерик вместо оригинального лекарства. Пришлось согласиться. Но оказалось, что у девочки на него сильная побочная реакция — её состояние ухудшилось, что было подтверждено в условиях стационара. Но даже после заключения врачей Софии снова выдали дженерик.

