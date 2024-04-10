Лекарств осталось на семь дней. Софии срочно нужна помощь в лечении

Читатели «Фонтанки» уже приходили на помощь Софии. Тогда девочку удалось обеспечить необходимым лекарством и кислородным оборудованием. Сейчас поддержка ей требуется как никогда — жизненно важных лекарств осталось всего на семь дней.
Параничева София, 15 лет.
Врождённый порок сердца, открытый артериальный проток.
Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость
Напомним, у Софии врождённый порок сердца, открытый артериальный проток. Её жизнь напрямую зависит от препарата, который понижает давление в лёгочной артерии и снижает сердечно-лёгочную недостаточность. Как следствие — уменьшается риск внезапной смерти.
Когда София появилась на свет, врачи убеждали маму, что ребёнок совершенно здоров. Но вскоре девочка начала синеть и задыхаться. Губы становились сиреневыми, ручки и ножки — тёмно-синими. Она плакала и пыталась хватать ртом воздух.
Девочку срочно госпитализировали. Она провела в больнице более двух недель, но медики не смогли понять причину такого состояния. По совету других родителей мама Софии обратилась за помощью в ЦССХ
К счастью, врачи смогли подобрать препараты, которые понижают давление в лёгочной артерии. Лекарства настолько эффективны, что София провела прекрасные последующие годы: ходила в садик, училась в школе, правда, на дистанционном обучении, но это не помешало ей завести друзей. Да, она не могла бегать и поднималась по лестнице с одышкой и остановками, были частые госпитализации для корректировки терапии, тем не менее она жила, строила планы на будущее.
Сбои в лекарственном обеспечении начались в конце 2022 года. С тех пор родители Софии ходят по кабинетам чиновников от здравоохранения, пытаясь добиться льготной выдачи препарата «Опсамит». Единственное, что им предложили, — дженерик вместо оригинального лекарства. Пришлось согласиться. Но оказалось, что у девочки на него сильная побочная реакция — её состояние ухудшилось, что было подтверждено в условиях стационара. Но даже после заключения врачей Софии снова выдали дженерик.
На помощь пришёл петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с подобными патологиями, и читатели «Фонтанки». Общие усилия помогли девочке продержаться практически весь
Но сейчас семья Софии вновь вынуждена обратиться за помощью для своей дочери — лекарств осталось на несколько дней.
Фонд «Наташа» открыл сбор средств.
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