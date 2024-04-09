Контейнеровоз Sankt-Peterburg вытянули с мели у Кронштадта спустя две недели

Около Кронштадта с мели сняли 172-метровый контейнеровоз Sankt-Peterburg. Он просидел на ней две недели — его завели обратно в Большой порт Санкт-Петербурга. Сейчас контейнеровоз находится у причала «Петролеспорта». Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ФГБУ «Морспасслужба», пишет 47news.

«Запланирован ещё один дополнительный водолазный осмотр. Если повреждения выявят, то начнётся работа на выяснение их параметров, если повреждений не обнаружится, то судно сможет продолжить свой маршрут», — рассказали журналистам в организации.