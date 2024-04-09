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    Контейнеровоз Sankt-Peterburg вытянули с мели у Кронштадта спустя две недели

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    Около Кронштадта с мели сняли 172-метровый контейнеровоз Sankt-Peterburg. Он просидел на ней две недели — его завели обратно в Большой порт Санкт-Петербурга. Сейчас контейнеровоз находится у причала «Петролеспорта». Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ФГБУ «Морспасслужба», пишет 47news.

    «Запланирован ещё один дополнительный водолазный осмотр. Если повреждения выявят, то начнётся работа на выяснение их параметров, если повреждений не обнаружится, то судно сможет продолжить свой маршрут», — рассказали журналистам в организации.

    Снимали Sankt-Peterburg с мели экипажи аварийно-спасательного судна «Спасатель Карев», спасательных судов «Буран» и «Союз», водолазного судна «Водолаз Чебаненко», катер «Быстрый» и другие.

    В марте стало известно, что контейнеровоз Sankt-Peterburg под флагом Либерии оказался на мели в Финском заливе. В начале февраля контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы вез в Петербург груз из Египта и сел на мель. У Кронштадта он простоял больше суток.

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    Сел на мельКронштадт
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