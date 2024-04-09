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    Петербурженка завещала свою квартиру Испании. После ее смерти все переигралось

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    Жительница Петербурга завещала свою квартиру в городе на Неве Испании, но Королевство не получило недвижимость женщины.

    Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 9 апреля, еще в 2007 году петербурженка Мария написала завещание, согласно которому все свое имущество, в том числе квартиру, после смерти она передает в доход Королевства Испания. Спустя два года женщина скончалась.

    В 2021 году администрация Невского района обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на квартиру Марии. Нотариус отказал в связи с наличием завещания. Попытки Генконсульства Испании в Петербурге вступить в наследство также были безуспешны. В 2022-м нотариус отказал представителям из-за упущенных сроков вступления в наследство.

    Стороны встретились в Санкт-Петербургском городском суде. Администрация просила суд признать квартиру Марии выморочным имуществом — то есть имуществом, на которое после смерти собственника никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по наследству. Прокурор просил признать право государственной собственности Петербурга на квартиру, а завещание — недействительным. В свою очередь консульство просило суд восстановить срок для принятия наследства по завещанию, поскольку ответчик не знал о решении Марии, ее смерти и завещании — женщина никогда не обращалась в консульство.

    В итоге суд удовлетворил требования администрации, а консульству было отказано. Квартира ушла в собственность Петербурга.

    Ранее на юмористку Елену Степаненко подали в суд родственники ее покойной подруги по делу о наследстве.

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    Дело о наследствеДарья Лебедева
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