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    Когда Вербное воскресенье в 2024 году: как отмечать и в чем суть праздника

    К этому дню необходимо подготовиться заранее

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    Вербу принято освящать за день до самого праздника
    Вербу принято освящать за день до самого праздникаФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Вербное воскресенье — один из важнейших праздников в христианстве. В этот день все верующие вспоминают день, когда Господь вошел в Иерусалим — именно тогда многие люди поверили в то, что на землю явился Спаситель. О том, откуда появился праздник, как его отмечать и что нельзя делать в Вербное воскресенье — в нашем материале.

    История праздника

    Вербное воскресенье связано с вхождением Иисуса Христа в Иерусалим. В новом завете описан момент, когда он въехал на молодом ослике в город, и все жители вышли к нему навстречу. Горожане приветствовали Иисуса, как царя, и устилали его путь пальмовыми ветвями. Принято считать, что день входа Иисуса Христа в Иерусалим является символом будущего воцарения Бога на земле.

    Первые упоминания о освящении пальмовых ветвей, которыми устилали дорогу сыну божьему, встречается еще в III столетии. В России же Вербное воскресенье начали отмечать с Х века. Правда, тогда праздник назывался «Вайи» (что переводится с греческого как «пальмовые ветви») — в честь тех самых ветвей пальмы. Но со временем тропические ветви заменили на вербы: на севере это первое растение, которое оживает после долгой зимы, что символизирует победу жизни над смертью и Воскресенье господне.

    Когда празднуется Вербное воскресенье

    Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные даты, так как праздник отмечается за неделю до Пасхи и за день до начала Страстной седмицы. В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля.

    Как отмечают Вербное воскресенье

    К празднику необходимо подготовиться заранее — накануне Вербного воскресенья верующие люди освящают веточки верб на праздничном Всенощном бдении, которое проходит в храме вечером. В сам праздник верующие приходят на богослужение и молятся, держа в руках вербу и зажженную свечку, встречая таким образом грядущий приход Христа.

    В доме освященную вербу ставят на переднем углу за икону и хранят ее весь год — до следующего Вербного воскресенья.

    Приметы на Вербное воскресенье

    За столетия праздника появились народные приметы на Вербное воскресенье. Так, если в этот день дует сильный ветер, то лето обещает быть прохладным и зябким. Хорошая погода указывает на благоприятный урожай, а иней или туман утром указывает на то, что год будет урожайным.

    Если на деревьях уже появились первые почки — значит, летом можно ждать обильный урожай фруктов. Также стоит прислушаться к птицам: если они громко кричат, значит, лето стоит ждать засушливого.

    Есть приметы, касающиеся и самой веточки вербы: так, если съесть почку с ветки, то вскоре к вам придет решение важной проблемы. Если легонько отхлестать веточкой животных, то они не будут болеть весь год. А еще — ни в коем случае нельзя выкидывать прошлогоднюю вербу на помойку, лучше воткнуть ее в землю или сжечь.

    Что нельзя делать в Вербное воскресенье

    В первую очередь в Вербное воскресенье нельзя ссориться, ругаться и устраивать скандалы — день нужно провести в любви и заботе о близких. Для верующих в этот день главное: прийти в храм и помолиться.

    Важно обратить внимание на то, какая пища стоит на вашем столе — еще продолжается Великий пост. Правда, в Вербное воскресенье правила к постным блюдам немного смягчаются: верующие могут позволить себе съесть рыбу и даже выпить бокал вина.

    Вербу принято освящать за день до самого праздника
    Вербу принято освящать за день до самого праздникаФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    Вербное воскресеньеПравославиеХристианствоПраздникРелигияВераВербаДатаПриметыПравила
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