Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела отправиться из СИЗО в зону СВО

Бывшая министр культуры Вера (Арина) Новосельская, получившая срок за взятки, прямо из СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом 8 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Арслана Хасавова — члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По его словам, недавно он посетил СИЗО-6 в Москве, где находится экс-министр культуры. «Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — рассказал Арслан Хасавов.

Осужденная экс-чиновница сообщила, что заявление было подано еще три месяца назад. Она надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.