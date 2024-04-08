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    Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма захотела отправиться из СИЗО в зону СВО

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    Бывшая министр культуры Вера (Арина) Новосельская, получившая срок за взятки, прямо из СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом 8 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Арслана Хасавова — члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

    По его словам, недавно он посетил СИЗО-6 в Москве, где находится экс-министр культуры. «Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — рассказал Арслан Хасавов.

    Осужденная экс-чиновница сообщила, что заявление было подано еще три месяца назад. Она надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.

    В июле 2023 года Новосельская получила 10 лет колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие показало, что в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за общее покровительство при строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства. Она была арестована в Москве 19 ноября 2021 года, а ее имущество оказалось под арестом. Затем глава Крыма освободил ее от должности.

    Когда Крым входил в состав Украины, Новосельская работала помощником депутата Верховной рады Елены Нетецкой. Позже стала заместителем министра культуры Крыма, после 2014 года возглавила Министерство культуры Крыма.

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    Комментарии 20

    Гость08 Апр 2024 в 10:59
    Вся элита едет на сво
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