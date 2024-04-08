Подростки с пистолетом напали на отца и сына из-за куртки у метро «Черная речка»

Уголовное дело готовятся возбудить в Приморском районе Петербурга после нападения на мужчину с сыном у входа на станцию метро «Черная речка». Поводом для конфликта послужила женская куртка, которую подросток якобы не вернул знакомой полгода назад. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 8 апреля.



Инцидент произошел накануне вечером у дома 2 по улице Савушкина. Несколько пассажиров метро сообщили о потасовке подростков и увиденном пистолете. Потерпевшие также обратились в правоохранительные органы. 45-летний петербуржец рассказал, что группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую он не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из пистолета, после чего нападавшие убежали.

