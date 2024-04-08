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    Подростки с пистолетом напали на отца и сына из-за куртки у метро «Черная речка»

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    43 комментария

    Уголовное дело готовятся возбудить в Приморском районе Петербурга после нападения на мужчину с сыном у входа на станцию метро «Черная речка». Поводом для конфликта послужила женская куртка, которую подросток якобы не вернул знакомой полгода назад. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 8 апреля.

    Инцидент произошел накануне вечером у дома 2 по улице Савушкина. Несколько пассажиров метро сообщили о потасовке подростков и увиденном пистолете. Потерпевшие также обратились в правоохранительные органы. 45-летний петербуржец рассказал, что группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую он не вернул подруге. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали бить руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из пистолета, после чего нападавшие убежали.

    Вскоре на платформе «Черной речки» был задержан девятиклассник, состоящий на учете. При досмотре у него нашли аэрозольный пистолет. Подростка доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим же была оказана медицинская помощь. В ходе нападения они получили ушибы, ссадины и сотрясение.

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    Комментарии 43

    иван08 Апр 2024 в 10:41
    мигранты?
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