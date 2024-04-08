Подростки с пистолетом напали на отца и сына из-за куртки у метро «Черная речка»

Уголовное дело готовятся возбудить в Приморском районе Петербурга после нападения на мужчину с сыном у входа на станцию метро «Черная речка». Поводом для конфликта послужила женская куртка, которую подросток якобы не вернул знакомой полгода назад. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно
Инцидент произошел накануне вечером у
Вскоре на платформе «Черной речки» был задержан девятиклассник, состоящий на учете. При досмотре у него нашли аэрозольный пистолет. Подростка доставили в отдел, а после отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим же была оказана медицинская помощь. В ходе нападения они получили ушибы, ссадины и сотрясение.