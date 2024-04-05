В «Велесе» кабаны и медведи внимательно следили за наведавшимися в гости прокурорами

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура наведалась с проверкой в центр реабилитации диких животных «Велес» во Всеволожском районе. За действиями сотрудников внимательно следили четвероногие обитатели.
Как сообщили в ведомстве 5 апреля, в ходе проверки будет дана «полная и всесторонняя оценка» исполнения организацией требований законодательства об ответственном обращении с животными.
«При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.
По данным 47news, поводом стало обращение гражданина о нарушениях при содержании животных.
Прокуратура Ленинградской области
Центр «Велес» был открыт в 2009 году в деревне Рапполово. Там проходят лечение, реабилитацию и карантин дикие животные, которые по каким-то причинам не могут выжить в природе.