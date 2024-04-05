    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, вос

    761мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur100.13

    В «Велесе» кабаны и медведи внимательно следили за наведавшимися в гости прокурорами

    1392
    7 комментариев

    Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура наведалась с проверкой в центр реабилитации диких животных «Велес» во Всеволожском районе. За действиями сотрудников внимательно следили четвероногие обитатели.

    Как сообщили в ведомстве 5 апреля, в ходе проверки будет дана «полная и всесторонняя оценка» исполнения организацией требований законодательства об ответственном обращении с животными.

    «При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным 47news, поводом стало обращение гражданина о нарушениях при содержании животных.

    Прокуратура Ленинградской области

    Центр «Велес» был открыт в 2009 году в деревне Рапполово. Там проходят лечение, реабилитацию и карантин дикие животные, которые по каким-то причинам не могут выжить в природе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Велес
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 7

    Гость05 Апр 2024 в 20:05
    Свободу попугаям! И медведям с кабанам заодно...
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:01
    Там сам руководитель "Велеса" Фёдоров хамло. Создал группу в ВК "Тайган на крови" и устраивает травлю крымскому парку. Оскорбляет всех, там слова такие летят, зеки на зоне отдыхают. Неугодных всех в бан кидает.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close