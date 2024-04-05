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    В Токио — пик цветения сакуры, потоками созерцающих управляют регулировщики

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    5 комментариев
    Фото: кадр из видеотрансляции / ANNnewsCH / YouTube
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    Толпы туристов со всего света съехались в Японию, чтобы полюбоваться главным природным фестивалем этой страны — цветением сакуры. В минувший четверг Метеорологическое управление страны объявило, что сакура широко распространенного сорта Сомэй Ёсино полностью расцвела в столице, — пишет 5 апреля NHK World.

    Автор: THE PAGE / YouTube

    СМИ уточняет, что объявление в 2024 году было сделано почти на две недели позже, чем годом ранее, и на четыре дня позже, чем в среднем бывает в Токио. Дело в том, что в последние годы цветение сакуры начиналось раньше нормы, и полное цветение приходилось на март.

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    Сейчас температура в Токио — около 20 градусов Цельсия. Традиционно большие потоки туристов и жителей страны, собирающихся под цветом сакуры на пикники и прогулки, приходится регулировать стражам порядка, направляющим людей по специально выстроенным маршрутам.

    При этом любоваться цветущей сакурой можно и ночью: в темное время суток в городе организована художественная подсветка так называемых «тоннелей» из цветущей сакуры на городских магистралях, вдоль воды и в парках.

    Фото: кадр из видеотрансляции / ANNnewsCH / YouTube

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    СакураТуризмЯпонияТокио
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 14:30
    Их недружественных сакура, нам не подходит.... полынь горькая , вот это по нашенски?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:15
    КонеЧно красота..но ничего выдающегося..сирень например или сирень ..черемуха..шиповник цветут симпатично..и запах вкусный..у япошек другое есть..свечи зажигания у них хорошие..ступицу для Форда бы тоже..но у меня есть ..но пусть будет в продаже..вдруг куданибудь рвану ..ступица расходник..тчк
    +0−0
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