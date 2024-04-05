В Токио — пик цветения сакуры, потоками созерцающих управляют регулировщики

Толпы туристов со всего света съехались в Японию, чтобы полюбоваться главным природным фестивалем этой страны — цветением сакуры. В минувший четверг Метеорологическое управление страны объявило, что сакура широко распространенного сорта Сомэй Ёсино полностью расцвела в столице, — пишет 5 апреля NHK World.
Автор: THE PAGE / YouTube
СМИ уточняет, что объявление в 2024 году было сделано почти на две недели позже, чем годом ранее, и на четыре дня позже, чем в среднем бывает в Токио. Дело в том, что в последние годы цветение сакуры начиналось раньше нормы, и полное цветение приходилось на март.
Сейчас температура в Токио — около 20 градусов Цельсия. Традиционно большие потоки туристов и жителей страны, собирающихся под цветом сакуры на пикники и прогулки, приходится регулировать стражам порядка, направляющим людей по специально выстроенным маршрутам.
При этом любоваться цветущей сакурой можно и ночью: в темное время суток в городе организована художественная подсветка так называемых «тоннелей» из цветущей сакуры на городских магистралях, вдоль воды и в парках.