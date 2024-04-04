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    В Петербурге запустят прямые авиарейсы в крупнейший город Казахстана

    2005
    6 комментариев

    Новое направление международных пассажирских авиаперевозок откроют этим летом в Петербурге. Из Пулково можно будет напрямую отправиться в Алматы.

    Рейсы в Алматы из аэропорта Пулково откроются с 1 июня, сообщили 4 апреля в пресс-службе воздушной гавани. Летать в крупнейший город Казахстана будет авиакомпания «Россия». Рейсы будут четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

    Из Петербурга самолеты будут вылетать ночью, в 0:50 по мск. Посадка в аэропорту Алматы — утром, в 7:35 по местному времени. Полет займет 4 часа 45 минут.

    С 1 апреля самолеты из Пулково начали летать в Шанхай. Раньше рейсы по этому направлению были доступны только весной и летом, теперь они стали круглогодичными.

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    ПетербургПулковоАлматыКазахстанАвиасообщение
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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 21:14
    Желательно в одну сторону. Билеты продавать на рейсы только туда.
    +0−2
    Игорь Соколов04 Апр 2024 в 20:56
    А ведь когда-то в Лондон и Париж летали! Теперь наш уровень - Шанхай, Стамбул и Алматы ))
    +3−1
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