В Петербурге запустят прямые авиарейсы в крупнейший город Казахстана

Новое направление международных пассажирских авиаперевозок откроют этим летом в Петербурге. Из Пулково можно будет напрямую отправиться в Алматы.



Рейсы в Алматы из аэропорта Пулково откроются с 1 июня, сообщили 4 апреля в пресс-службе воздушной гавани. Летать в крупнейший город Казахстана будет авиакомпания «Россия». Рейсы будут четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Из Петербурга самолеты будут вылетать ночью, в 0:50 по мск. Посадка в аэропорту Алматы — утром, в 7:35 по местному времени. Полет займет 4 часа 45 минут.