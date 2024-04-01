Из Пулково начали отправлять ежедневные рейсы в Шанхай

Первый ежедневный рейс из Пулково в Шанхай вылетел 1 апреля, сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Рейсы по этому направлению стали круглогодичными, раньше самолеты отправлялись только в весенне-летний период.
Полеты будет осуществлять компания China Eastern Airlines, время в пути составит 9 часов 15 минут.
Самолет будет ежедневно вылетать в 23:15 из Пулково и прибывать в аэропорт Пудун — в 13:30. В обратном направлении борт будет отправляться из Шанхая в 16:15 по местному времени и прибывать в Пулково в 21:15 (мск).
Директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, слова которой приводит пресс-служба, подчеркнула, что спрос на направления Китая растет, в том числе благодаря запуску системы оформления единых электронных виз для граждан 55 стран.