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    Из Пулково начали отправлять ежедневные рейсы в Шанхай

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    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»
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    Первый ежедневный рейс из Пулково в Шанхай вылетел 1 апреля, сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Рейсы по этому направлению стали круглогодичными, раньше самолеты отправлялись только в весенне-летний период.

    Полеты будет осуществлять компания China Eastern Airlines, время в пути составит 9 часов 15 минут.

    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»
    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»
    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»
    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»
    ПоделитьсяПоделиться

    Самолет будет ежедневно вылетать в 23:15 из Пулково и прибывать в аэропорт Пудун — в 13:30. В обратном направлении борт будет отправляться из Шанхая в 16:15 по местному времени и прибывать в Пулково в 21:15 (мск).


    Директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, слова которой приводит пресс-служба, подчеркнула, что спрос на направления Китая растет, в том числе благодаря запуску системы оформления единых электронных виз для граждан 55 стран.

    Фото: пресс-служба «Воздушных ворот Cеверной столицы»

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    Гость01 Апр 2024 в 23:05
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