Из Пулково начали отправлять ежедневные рейсы в Шанхай

Первый ежедневный рейс из Пулково в Шанхай вылетел 1 апреля, сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Рейсы по этому направлению стали круглогодичными, раньше самолеты отправлялись только в весенне-летний период.



Полеты будет осуществлять компания China Eastern Airlines, время в пути составит 9 часов 15 минут.