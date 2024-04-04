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    Платежки уже заполнены. Стало известно, когда владельцы пострадавших от БПЛА автомобилей на Пискаревском получат компенсации

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    2 комментария

    Владельцы автомобилей, чьи машины на Пискаревском проспекте пострадали от прилета беспилотника 2 марта, передали администрации Красногвардейского района Петербурга заявления на выплату денежной компенсации ущерба, выяснила «Фонтанка» 4 апреля. Но точной даты, когда начнутся выплаты, по словам автомобилистов, им не назвали.

    — Написали заявления вчера, оставили банковские реквизиты. Все владельцы были практически. Они сегодня, как я слышал, должны документы отдать в бухгалтерию. Все будет зависеть от того, как бухгалтерия примет. Кто-то, может, неправильно заполнил. Тут надо ждать, наверное, до пятницы либо на следующей неделе, — поделился с «Фонтанкой» владелец поврежденного Volkswagen Юрий.

    По словам Юрия, если сравнивать сумму ремонта, которую ему назвали в сервисе, с той, что указана в заключении эксперта, то на полное восстановление машины ее не хватит.

    — Придется обойтись без замены деталей. Хватит, по сути, только, чтобы подлатать и ездить дальше. Конечно, это будет уже не тот автомобиль, но деваться мне некуда.

    Обращаться к независимому оценщику и добиваться пересмотра суммы компенсации Юрий не видит смысла.

    — Они считали по тем же формулам, что и страховая, потому что другой методики пока еще не придумали — они берут среднюю по городу цену работы и среднюю цену запчасти. По закону, в принципе, это правильно, я считаю.

    Ранее в администрации Красногвардейского района сообщили, что владельцы автомобилей, поврежденных в ходе атаки БПЛА, начнут получать выплаты на этой неделе.

    Как рассказали «Фонтанке» районные власти, первые платежи пострадавшим поступят уже сегодня, 4 апреля.

    — Все платежные поручения уже заполнены, и с сегодняшнего дня все выплаты пойдут. Надеемся, что технических задержек по этой части не будет. Сегодня-завтра все выплаты пройдут. Как и обещали, на этой неделе, — рассказали в пресс-службе Красногвардейского района.

    Прилетевший на Пискаревский проспект беспилотник повредил семь домов и 165 квартир. Уже восстановлены 248 стеклопакетов в квартирах, еще 25 — в местах общего пользования, в доме на Пискаревском, 159, корп. 2, заменили двери в пяти парадных. На днях стартует восстановление 93 балконов и лоджий, ремонт 26 квартир, а также работы по фасаду. Ситуацию контролирует губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Утром 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161, после чего последовал взрыв. Жильцов экстренно эвакуировали из поврежденного дома, а также из соседнего. Обошлось без жертв, но медицинская помощь потребовалась восьмерым. Возбуждено уголовное дело о теракте. 19 марта «Фонтанка» писала что квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек. Также пострадали припаркованные у дома машины.

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    Комментарии 2

    Гость04 Апр 2024 в 16:42
    Скажите пожалуйста, а талоны на картошку сегодня будут выдавать жителям (приморский -р-н) ? А то мне еще на лыжах, потом на коньках добираться! А киллоглям кальтосечьки то хотеться!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:31
    кто заплатит пострадавшим белгородским автолюбителям?
    +0−0
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