Платежки уже заполнены. Стало известно, когда владельцы пострадавших от БПЛА автомобилей на Пискаревском получат компенсации

Владельцы автомобилей, чьи машины на Пискаревском проспекте пострадали от прилета беспилотника 2 марта, передали администрации Красногвардейского района Петербурга заявления на выплату денежной компенсации ущерба, выяснила «Фонтанка» 4 апреля. Но точной даты, когда начнутся выплаты, по словам автомобилистов, им не назвали.

— Написали заявления вчера, оставили банковские реквизиты. Все владельцы были практически. Они сегодня, как я слышал, должны документы отдать в бухгалтерию. Все будет зависеть от того, как бухгалтерия примет. Кто-то, может, неправильно заполнил. Тут надо ждать, наверное, до пятницы либо на следующей неделе, — поделился с «Фонтанкой» владелец поврежденного Volkswagen Юрий.

По словам Юрия, если сравнивать сумму ремонта, которую ему назвали в сервисе, с той, что указана в заключении эксперта, то на полное восстановление машины ее не хватит.

— Придется обойтись без замены деталей. Хватит, по сути, только, чтобы подлатать и ездить дальше. Конечно, это будет уже не тот автомобиль, но деваться мне некуда. Обращаться к независимому оценщику и добиваться пересмотра суммы компенсации Юрий не видит смысла. — Они считали по тем же формулам, что и страховая, потому что другой методики пока еще не придумали — они берут среднюю по городу цену работы и среднюю цену запчасти. По закону, в принципе, это правильно, я считаю.

Ранее в администрации Красногвардейского района сообщили, что владельцы автомобилей, поврежденных в ходе атаки БПЛА, начнут получать выплаты на этой неделе. Как рассказали «Фонтанке» районные власти, первые платежи пострадавшим поступят уже сегодня, 4 апреля.

— Все платежные поручения уже заполнены, и с сегодняшнего дня все выплаты пойдут. Надеемся, что технических задержек по этой части не будет. Сегодня-завтра все выплаты пройдут. Как и обещали, на этой неделе, — рассказали в пресс-службе Красногвардейского района.