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    Путин: целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России

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    Президент России Владимир Путин сказал, что есть все основания полагать, что главной целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России. Об этом глава государства заявил 4 апреля во время заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Других целей не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — отметил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщения о том, что США за две недели до теракта предупреждали Москву о возможном вооруженном нападении.

    После трагедии в подмосковном концертном зале вечером 22 марта глава ФСБ России Александр Бортников уточнил, что информация Вашингтона по поводу возможного теракта носила «общий характер».

    В трагедии, случившейся в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник», погибло более 140 человек, пострадали — более 550. Расследуется уголовное дело. 11 подозреваемых задержаны.

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    Комментарии 31

    Гость04 Апр 2024 в 16:13
    Хранители российских традиций наверняка знают русскую поговорку:
    "Заладила сорока Якова одно про всякого".
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:05
    А почему Россия не может быта объектом террористических атак, спрашивается? Исламисты совершают чудовищные атаки и в мусульманских странах, Пакистане, Афганистане и других. С сотнями погибших. Постоянно об этом слышим. Но Россия, значит, не может таким атакам подвергаться? И почему это, интересно.
    +1−0
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