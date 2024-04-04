Путин: целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России

Президент России Владимир Путин сказал, что есть все основания полагать, что главной целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России. Об этом глава государства заявил
«Других целей не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — отметил глава государства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщения о том, что США за две недели до теракта предупреждали Москву о возможном вооруженном нападении.
После трагедии в подмосковном концертном зале вечером 22 марта глава ФСБ России Александр Бортников уточнил, что информация Вашингтона по поводу возможного теракта носила «общий характер».
В трагедии, случившейся в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник», погибло более 140 человек, пострадали — более 550. Расследуется уголовное дело. 11 подозреваемых задержаны.