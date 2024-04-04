Путин: целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России

Президент России Владимир Путин сказал, что есть все основания полагать, что главной целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству России. Об этом глава государства заявил 4 апреля во время заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля.



«Других целей не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — отметил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом сообщения о том, что США за две недели до теракта предупреждали Москву о возможном вооруженном нападении.