За неделю требования кредитора к лишенному лицензии ЦБ QIWI Банку подали более 14 тысяч владельцев кошельков. Об этом 1 апреля сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Возможность подать требование кредитора к QIWI Банку через личный кабинет платежного сервиса появилась с 26 марта. За прошедшую неделю общая сумма поданных требований достигла 167 миллионов рублей.
Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации 21 февраля, а в марте регулятор подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка. Заседание назначено на 10 апреля.
Кроме того, QIWI Банк подал гражданский иск, ответчиками по которому выступают владельцы организации — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc.
Более 14 тысяч владельцев кошельков подали требования кредитора к QIWI Банку
За неделю требования кредитора к лишенному лицензии ЦБ QIWI Банку подали более 14 тысяч владельцев кошельков. Об этом 1 апреля сообщило Агентство по страхованию вкладов.
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