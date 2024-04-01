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    Более 14 тысяч владельцев кошельков подали требования кредитора к QIWI Банку

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    За неделю требования кредитора к лишенному лицензии ЦБ QIWI Банку подали более 14 тысяч владельцев кошельков. Об этом 1 апреля сообщило Агентство по страхованию вкладов.

    Возможность подать требование кредитора к QIWI Банку через личный кабинет платежного сервиса появилась с 26 марта. За прошедшую неделю общая сумма поданных требований достигла 167 миллионов рублей.

    Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации 21 февраля, а в марте регулятор подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка. Заседание назначено на 10 апреля.

    Кроме того, QIWI Банк подал гражданский иск, ответчиками по которому выступают владельцы организации — АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc.

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